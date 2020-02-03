До Києва прибув борт з пораненими: потрібна допомога! (фото)

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До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжко поранені воїни. Про це NNS стало відомо з поста волонтерки Наталі Юсупової. Вона просить просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців.

"По Бориспільському шосе знову мчали швидкі з мигалками, поранених воїнів привезли в центральний госпіталь, війна триває ... В січні почалося серйозне загострення на фронті, 13 убитих і понад 30 поранених, тільки за останні дві доби вбита медик і поранені п'ятеро наших бійців. Це жахлива трагедія. На фото поранень страшно дивитися, ще страшніше бачити це в реальності, прострелені ноги, руки, животи, органи. В реанімації лежать дуже важкі воїни, дуже сподіваюся, що вони залишаться живі. Лікарі без відпочинку і волонтери намагаються допомагати, чим тільки можемо", - розповіла волонтерка.

"Звіт за січень. Оплатила дві хімії воїнам з онко, 25 тис. і 37 тис. грн, 10 тис. і 10 тис. На підтримувальні медикаменти (Віктору та Олександру) 7 тис. Рюкзак для фронтових медиків, 5400 на турнікети, 3500 і 6700 куртки, штани та кофти, 1800 мед для реанімації та 6 тис. на відділення, 3 тис. спецхарчування для онко + вода, йогурти, соки + ще якісь витрати. Всі чеки публікую, виходить більш як 100 тис.", - відзвітувала Юсупова.

"У лютому потрібно буде ще сплатити дві хімії 37 тис. І 24 тис. Я дякую кожному, хто допомагає нашим захисникам, кожна копійка, це порятунок життя. Велике спасибі за візити і посилки. Прошу не істерити, де держава, лікарі роблять унікальні операції і ставлять на ноги, абсолютно безкоштовно. Витрати були, є і будуть!!! Завжди потрібні пелюшки під рани, спорткостюми, футболки, кава, соки, йогурти і солодке. Ми з Вами громадяни цієї країни, де йде війна і не можемо бути байдужими. Нагадую, що мене завжди можна знайти у відділенні травматології з обіду, адреса Госпітальна, 18, метро Печерськ. Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - закликала волонтерка українців допомагати пораненим воїнам у лікуванні.