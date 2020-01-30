«Лифт» имени Зеленского. Как инспектор из Запорожья возглавила украинское кино?

30 січ. 2020
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Как сообщалось ранее, на пост главы Государственного агентства Украины по вопросам кино, возглавила мало кому известная Марина Кудерчук из Запорожья. У многих это назначение вызвало шок, а в сетях пишут, что «украинское кино умерло». Некоторые с уточнением: «так и не родившись».

О том, откуда взялась кандидатура Марины Кудерчук, какое отношение имеет к киноиндустрии, как связана с Владимиром Зеленским и что сама думает пор поводу своего назначения, NNS узнал из материала на сайте lenta.ua.

Автор статьи пишет, что большую часть карьеры госпожа Кудерчук не имела к кино никакого отношения: на ее счету девять лет работы в налоговой службе, еще три – в экологической инспекции. Поэтому ее малоизвестность неудивительна.

Кудерчук сама признает, что с киноиндустрией ее связывают только три последних года, в течение которых она работала в руководстве коммунального заведения «Киноконцертный зал им. А. Довженко» в Запорожье и участвовала в организации Запорожского международного кинофестиваля.

Ранее поговаривали, о том, что должность может занять режиссер «Сватов» и «Слуги народа» Алексей Кирющенко, но, как видим, после длительных раздумий было принято совершенно другое решение.

Напомним, 19 августа 2019 года, после полной «перезагрузки» власти, «свободовец» Филип Ильенко объявил, что уходит с поста председателя   Госкино, которую занимал с августа 2014 года. Сын известного режиссера Юрия Ильенко и брат экс-нардепа Андрея Ильенко, он последовательно выступал за запрет российских фильмов и сериалов в Украине, баллотировался в Раду от партии «Свобода», которая эти выборы проиграла.

Последние годы Госкино выделяло на кинопроизводство в Украине существенные суммы денег. В прошлом году сумма составила 500 млн гривен. При Ильенко, как говорят в режиссерской среде, процедура распределения госфинансирования стала намного прозрачнее, а питчинги (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект, - авт.), что немаловажно, транслировались в прямых эфирах.

Назначение на должность председателя Госкино Марины Кудерчук – человека с таким скромным опытом, удивило многих представителей киносообщества, часть из которых и без того были недовольны последними событиями вокруг ведомства. В киносреде ожидали, что новой главой агентства станет Юлия Синькевич, которая имеет хорошую репутацию в индустрии. Синькевич, в частности, является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, соучредителем Украинской киноакадемии и входит в украинский оскаровский комитет.

Она была единственной из кандидатов на должность, кто прошел все этапы отбора осеннего конкурса. Казалось бы, ее назначение – лишь вопрос времени, однако впоследствии стало известно, что ее кандидатуру отклонили из-за якобы недостаточного количества набранных баллов.

О том, что Синькевич банально «срезали», заявляет и Филипп Ильенко. «Это все выглядит как «фарс», а не какой-либо конкурс.  И я еще раз могу это повторить: конкурс на должность госслужбы, а не только конкретно Юлии Синькевич, является фейком и имитаций демократии, которая снимает политическую ответственность с субъектов назначения», - отметил он в одном из интервью.

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не согласились с решением конкурса и даже обратились к главе Кабмина Алексею Гончаруку с открытым письмом с просьбой вмешаться в процесс избрания нового главы.

Свои автографы под посланием премьеру поставили руководители и представители Украинской киноакадемии, ассоциации украинской киноиндустрии, ассоциации «Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри Украинское», общественной организации творческого объединения «Вавилон 13», общественной организации «Современное Украинское Кино», а также адвокатского объединения «Axon Partners».

Между тем, несмотря на протест киношников, Кабмин решил провести новый конкурс на должность, после объявления которого Синькевич заявила, что не будет принимать в нем участие. Вместе с тем, надо отметить, что она, вопреки публичному обещанию, так и не обжаловала результаты предыдущего конкурса, по итогам которого оказалась за бортом Госкино.

Новость о назначении председателем Госкино Марины Кудерчук Синькевич прокомментировала лаконично, но емко: «Выводы. Каждый может нарисовать «Черный квадрат» Малевича».

Отмечается, что список кандидатов, допущенных к повторному конкурсу состоял из девяти человек: Сергея Слипака, Владимира Мартынюка, Александра Короля, Станислава Куценко, Олега Корниенко, Марины Кудерчук, Романа Плисковского, Артема Голосова и Сергея Зленко. Трое из претендентов – Слепак, Куценко и Зленко, которые также участвовали и в первом конкурсе, в финал не прошли, хотя имеют непосредственное отношение к киноиндустрии. Например, Слепак является одним из соучредителей ООО «Кіносвіт Юніверсал», а Зленко – заместитель председателя Совета по государственной поддержке кинематографии, директор кинотеатров «Магнат» и «Boomer».

Кинокритик Сергей Васильев иронизирует над нерелевантным опытом новой руководительницы Госкино: «В том, что председателем Госкино стала бывший налоговый и экологический инспектор является глубокая мудрость новой власти, поскольку главные проблемы украинского кино – это финансы и микроклимат».

Режиссер Марина Степанская, в свою очередь, советует «внимательно присмотреться к Запорожью как к Мекке кинокадров». А журналистка Кристина Бердинских нашла на страничке Марины Кудерчук в Facebook фото 2018 года, на котором она стоит рядом с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. «И зачем была вся эта показуха с конкурсом вообще?», - иронизирует Бердинских.

Впрочем, это не единственное фото, на которое СМИ обратили внимание после назначения Кудерчук. В Facebook у новой главы Госкино есть еще более интересный снимок образца 2018 года, на котором Марина Кудерчук с будущим замглавы фракции «Слуга народа» Павлом Сушко, улыбаясь, позируют в одном из столичных кинотеатров на премьере романтической комедии.

Павел Сушко на выборах президента возглавлял харьковский штаб «Зе», а по итогам парламентских выборов стал замглавы фракции СН и возглавил подкомитет ВР по кинематографии.

В 2018 году Сушко непосредственно сотрудничал с Кудерчук: он возглавлял жюри Запорожского кинофестиваля в тот момент, когда нынешняя глава Госкино курировала его. Сейчас же, как говорят в кулуарах, именно Сушко будет теневым куратором Госкино, поставив на должность его руководителя своего человека.

По мнению экспертов, назначение главы Госкино – наглядный пример того, когда на руководящие посты назначаются люди из ниоткуда, единственное достоинство которых – верность тем, кто реально будет управлять процессами. А вот те, кто реально «правит бал», официальные должности занимать не хотят, понимая, очевидно, что распределив своей подписью на ту же господдержку кино сотни миллионов гривен, можно стать потенциальным подозреваемым в уголовном деле при очередной смене власти.

«Уже очевидно, что украинское кино ждут непростые времена. Востребованными качествами для назначения на высокие должности теперь часто является безликость и некомпетентность», - констатирует писатель Андрей Курков.

А известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, комментируя назначение Марины Кудерчук на пост главы Госкино, не скрывает эмоций. «Итак, эта девушка, которую с кино связывает только работа директором муниципального кинотеатра в Запорожье, есть более профессиональной, чем генпродюсер Одесского МКФ Юлия Синькевич, которую зарубил Кабмин? Вы серьезно? Даже интересно стало - чем / где / как эта «кино-ноунейм» Марина заслужила управлять Госкино?»- спрашивает Кондратюк.

Юлия Синькевич

В свою очередь, известный общественный деятель Андрей Смелый назвал назначение Кудерчук «демонтажем» украинского кино. «Главным достижением этого человека являются приемы в своем зале «95 квартала». Все. Более этот человек не сделал ничего для украинского кино и культуры. На этом на киноматографе можно смело ставить крест. О чем может идти речь дальше? О какой культуре? Украинскую культуру планомерно демонтируют и превращают в малороссийский квартал. Все украинское утаптывают и умножают на ноль. Впрочем, этого и следовало ожидать», - резюмирует Смелый.

Выдержав непродолжительную паузу, прокомментировала собственное назначение и сама новоиспеченная руководительница Госкино. Она призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта люди, не владеют информацией: «Будучи на посту руководителя запорожского кинотеатра им. А.Довженко, я и моя команда проводили довольно много премьер украинских фильмов и приглашали кинематографистов. К слову, нашей команде удалось за короткий период времени вывести этот кинотеатр из разрухи и сделать одним из самых успешных в Запорожье. В кинотеатре мы проводили несколько фестивалей украинского кино, в залах были аншлаги, была организована киношкола, проводились киноконкурсы для молодежи. Таким образом, очень прошу скептиков судить обо мне и моей работе по результатам, которые, надеюсь, все увидят в ближайшее время».

При этом, Марина Кудерчук уверяет, что равноудалена от всех политических сил и у нее нет «никаких кураторов в высоких кабинетах». Стоит ли говорить о том, что даже только на фоне снимков рядом с Зеленским и в обнимку с замглавы фракции «Слуга народа» Павлом Сушко, заявления о политической незаангажированности выглядят смешно. Или грустно. Пусть наиболее подходящий жанр этого кадрового сюжета каждый определит сам на свое усмотрение…

Автор: Администратор

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