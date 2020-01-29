Українці назвали Зеленського головним рушієм реформ - опитування

Завантажте мобільний додаток сайту

Згідно з результатами опитування, яке було проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 60% респондентів вважають головним рушієм реформ в Україні Президента. Про це NNS дізналася з сайту Ліга.Новости.

Так, 60,1% українців вважають, що президент Володимир Зеленський є головним двигуном реформ. 7,9% опитаних вважають його гальмом реформ.

Також до основних двигунів реформ зараховують уряд (37%), парламентську фракцію партії Слуга народу (29,7%), населення (27%) і волонтерів (23,9%).

Найбільшим гальмом реформ, на думку опитаних, є олігархи (50,9%) і бюрократія, чиновники (43,1%).

«Порівняно з минулим роком в уявленнях українців про двигуни реформ відбулися суттєві зміни: різко зросли надії на президента (з 24% до 60%) і на більшість у Верховній Раді (з 10% до 30%)», — зазначають соціологи.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.