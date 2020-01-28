Осторожно! Мошенники продают «вакцину от коронавируса»

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Вакцину от китайского коронавируса еще не изобрели, а она уже появилась в продаже на торговых площадках Украины в интернете. Так, например «чудодейственное средство» продают на ОЛХ.

Объявление на указанном сайте появилось вчера, 27 января. В описании «товара» говорится, что «разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела».

Чтобы повысить спрос, мошенники «нагнали страху», заявив, что «жуткий вирус добрался до нас из Китая». Эта информация не соответствует действительности. Да, у одного из пациентов в Украине зафиксировали коронавирус, но речь идет не о китайском, а о другом виде вируса.

Владелец «чудо-вакцины», продаваемой а ОЛХ, живет в Харькове. Он готов переслать товар в любую точку Украины. Стоимость «вакцины» - 2,5 гривен.

Расчет мошенников верный. В панике человек будет готов заплатить не только 2,5 тысяч, а все свои деньги отдать, лишь бы избежать опасности.

Учитывая тенденции и доверчивость людей, можно предположить, что таких объявлений будет появляться все больше. Не верьте аферистам, не кормите мошенников! Узнавайте актуальную информацию в официальных источниках. Сообщайте в полицию, столкнувшись с нечистыми на руку людьми.