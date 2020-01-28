Освітній омбудсмен проти заборони використання гаджетів на уроках

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Сергій Горбачов — освітній омбудсмен, людина, яка захищає права всіх учасників освітнього процесу — учнів, вчителів та батьків, прокоментував законопроєкт про обмеження використання смартфонів на уроках в українських школах, який було подано на розгляд Верховної Ради. Про це йдеться у сюжеті «Сніданку 1+1», інформує УНІАН.

Сергій Горбачов наголошує, що вчителі дуже широко використовують гаджети для навчання. Проблема не в тому, чи є гаджет на уроці, чи нема. Проблема в тому, як його використовувати і наскільки вчитель контролює ситуацію в класі.

«Будь-який закон має сенс, коли чітко встановлена відповідальність за невиконання. Уявімо ситуацію: дитина прийшла на урок, дістала телефон і починає гратися. І що далі? Вчитель має безліч методів педагогічного впливу: привернення уваги, іноді прохання, іноді вимоги до учня, щоб він не грався, а навчався. Але, якщо вирішили ухвалити закон про заборону телефонів, тоді необхідно прописувати і конкретну відповідальність за порушення», — сказав освітній омбудсмен.

Він переконаний, що вчитель, який контролює ситуацію в класі, має так організувати роботу, щоб у дитини не було часу на ігри в телефоні.

«Єдина повна заборона гаджетів необхідна при проведенні контрольних робіт чи іспитів. Але у цьому випадку працює норма про академічну доброчесність. Відповідальність за її порушення — за списування — передбачена законом «Про загальну середню освіту», — зазначив Горбачов.

Автор законопроєкту про заборону мобільних телефонів у школі наводить приклад дії такої міри у школах Франції, Греції, деяких штатах Америки.

«Є два різнонаправлені процеси: одні країни забороняють, інші — намагаються скасувати цю заборону. Наприклад, заборона на використання мобільних телефонів діє в Баварії (Німеччина). Але зараз там активно розвивається учнівський і вчительський рух за те, щоб цю заборону скасувати. Я думаю, що в Україні цей закон немає перспективи. Проте абсолютно точно потрібно більш активно і більш конструктивно використовувати сучасні засоби навчання, у тому числі гаджети і планшети. Але це не питання закону, а методики і готовності працювати в нових умовах. Бо сьогодні діти геть інші, ніж були 10-15 років тому», — переконаний Горбачов.

Нагадаємо, 22 січня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зареєстрував у парламенті законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, та не створення перешкод для отримання освіти іншими здобувачами освіти (№2792).









