В школах будут сдавать экзамен по новому предмету

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Для украинских школьников могут ввести еще один обязательный экзаменационный предмет. Этой информацией поделился на своей Facebook странице правозащитник и Зампред Координационного совета в Общенациональном Форуме по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Правозащитник высказал мнение о том, что в украинских школах необходимо ввести на обязательной основе изучение основ правил дорожного движения. В старших классах этот предмет предлагает сдавать наряду с экзаменационными.

Владимир Караваев считает, что только так между пешеходами и водителями возникнет взаимопонимание и уважение, а велосипедисты станут полноправными участниками транспортного потока.

Караваев сослался на статью 14 Закона Украины “О дорожном движении”, в которой прописано, что все участники дорожного движения (вне зависимости от возраста) должны знать и неукоснительно соблюдать ПДД.

Отметим, что сейчас правила поведения на дорогах учат и сдают только в автошколах.

Караваев также напомнил, что подобная норма уже была в первой редакции Закона о дорожном движении 1993-м году. "Органы образования обеспечивают изучение Правил дорожного движения во всех дошкольных, средне образовательных и высших учебных заведениях” - прописано в старой редакции закона.