В Украине уже штрафуют за школьные прогулы

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В Львовской области суд города Червоноград оштрафовал мать, дочь которой злостно прогуливала школу. Штраф в размере 1700 гривен был назначен женщине за то, что ее дочь 16-ти лет пропустила в школе больше чем треть школьных занятий не имея на то уважительной причины.

16-летняя Ирина в начале учебного года перешла в новую школу. Учителя видели школьницу последний раз 24 декабря 2019 года. Отсидев 2 урока, школьница встала и ушла.

И.о директора школы, в которой учится школьница, систематически сообщала в правоохранительные органы и отдел по защите детей, что ребенок отсутствует на уроках. Правоохранители, после проведенной проверки, направили дело злостной прогульщицы в суд.

Судья городского суда Андрей Жураковский поделился, что мать девочки признала свою вину. Отметим, что уже второй штраф, который назначают мать из-за прогулов ее дочери.

Мать рассказала, что не знает как повлиять на своего ребенка. Сейчас школьница сменила место жительства и переехала к своему парню. Домой в семью она возвращаться не хочет, из-за частых конфликтов. Мать решила во избежание дальнейших штрафов перевести своего ребенка в вечернюю школу или на экстернат.