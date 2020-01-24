“Слуги народу” хочуть звільнити 70 тисяч учителів

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ЦК Профспілки працівників освіти і науки звернулась до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не підписувати закон «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений парламентом 16 січня, та не подавати його на підпис президенту.

Про це йдеться у листі профспілки, що адресований спікеру українського парламенту, – повідомляє “Резонанс“.

Зокрема, у Профспілці працівників освіти і науки вважають неприпустимим передбачення в законі норми про звільнення з роботи вчителів та директорів шкіл, які отримають пенсію за віком, та укладення з ними строкових договорів.

За даними профспілки, реалізація нововведення призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 тисяч учителів та, окрім того, ще вихователів, педагогів-організаторів, керівників гуртків, інших педагогічних працівників.

“За наявними даними серед учительства, доля працівників пенсійного віку складає близько 16%, а в окремих регіонах сягає 30%. Такий значний відсоток вчительства пенсійного віку спричинений низьким рівнем заробітної плати внаслідок недотримання законодавства щодо оплати праці педагогічних працівників та, як наслідок, мізерною пенсією, розмір якої здебільшого складає 2,5 – 3 тисячі гривень, що змушує їх замість відпочинку працювати та віддавати свої знання і досвід учням, молодшим колегам, виконуючи сумлінно свої обов’язки”, – наголошують у профспілці.

Також у профспілці вважають, що такі вимоги можуть призвести до того, що у школах не буде кому викладати, оскільки звільнені вчителі, “через таке їх приниження, можуть не відгукнутися на пропозиції стати до роботи терміном на рік”.

Окрім цього, у Профспілці працівників освіти і науки наголошують на недопустимості норми статті 32 стосовно надання права створювати ліцеї – заклади загальної середньої освіти III ступеня, лише обласним радам та міським радам міст, населення яких становить більше 50 тисяч.

“Надання права створювати ліцеї лише обласним радам та радам міст, населення яких становить більше 50 тисяч, позбавить права та можливості здобувати повну загальну освіту за місцем проживання учням навіть у містах, не кажучи вже про сільських дітей”, – переконують у Профспілці працівників освіти і науки.

У зв’язку з цим, у ЦК Профспілки висловлюють сподівання на недопущення підписання головою Верховної Ради закону “Про повну загальну середню освіту” для подання його на підпис Президентові України.

Як відомо, український парламент ухвалив новий Закон України “Про повну загальну середню освіту”. За відповідне рішення 16 січня проголосували 327 народних депутатів.

Ухвалення нового закону обумовлено потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття в 2017 році закону “Про освіту”.