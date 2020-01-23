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Обнародован план запуска 4G в областях Украины. Современная мобильная связь будет продвигаться с запада на восток. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ubr.ua, который ссылается на руководителя службы главы Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Богдана Пивня.

Согласно полученной NNS информации, с июля 2020 года мобильная связь 4G в диапазоне 900 МГц должна появиться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Дальше сети "четвертого поколения" в этом диапазоне, позволяющем создавать широкое покрытие, будут развиваться в восточном направлении.

Соответствующее решение телеком-регулятор принял на своем заседании 21 января 2020 года. Датой запуска 4G/LTE на 900-х радиочастотах намечено 1 июля этого года.

Для того, чтобы успеть, правительство подготовило дорожную карту. Первый пункт которой уже выполнен – операторы прислали свои заявления для рефарминга. Это обмен частотами, необходимый для получения сплошных полос. Таково требование 4G-стандарта, чтобы обеспечить высокоскоростную мобильную передачу данных. НКРСИ обязало операторов предоставлять услуги на средней скорости не менее 2 Мбит/с в расчете на одного абонента.

Второй пункт – правительство должно внести изменения в план использования радиочастот и установить размеры платы за лицензии.

Дальше необходимо перераспределить спектр, аннулировать старые лицензии – НКРСИ должна принять необходимые решения.

Если график будет выдержан, то, начиная с 1 июля 2020 года, у операторов будет 24 месяца для покрытия всех населенных пунктов с числом жителей более 2 тыс. При этом общий охват населения 4G-услугами должен составить не мене 90%.

В течение 30 месяцев "четвертое поколение" должно появиться на международных автомагистралях. А в течение 48 месяцев – на национальных автомобильных дорогах.

План-график запуска 4G/LTE в диапазоне 900 МГц по областям Украины, начиная с 1 июля 2020 года: