Vodafone запустив мережу для «інтернету речей» у комерційну експлуатацію

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«Інтернет речей» дозволяє встановити зв'язок в мережі між об'єктами повсякденності, наприклад, холодильником, кондиціонером, автомобілем, без втручання людини.

NNS дізнався про це від оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна, який запустив в комерційну експлуатацію мережу для «інтернету речей» NB-IoT.

Ідея мережі «інтернету речей» (Internet of Things, IoT) полягає у зв’язках фізичних пристроїв з вбудованими датчиками і програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами за допомогою стандартних протоколів зв’язку. Окрім датчиків, мережа може мати виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об’єкти і пов’язані між собою через дротові чи бездротові мережі. Ці взаємопов’язані пристрої зчитують та приводять у дію функцію програмування та ідентифікації, а також завдяки роботі інтелектуальних інтерфейсів дозволяють уникнути втручання людини.

Основною концепцією «інтернету речей» є можливість підключення до мережі предметів повсякденного користування, наприклад, холодильника, кондиціонера, автомобіля, велосипеда і навіть кросівок.

Прикладом впровадження такої концепції є система «розумний будинок». Така система аналізує дані навколишнього середовища і регулює температуру приміщення: взимку регулюється інтенсивність опалення, а влітку працює механізми відкривання і закривання вікон, завдяки чому провітрюється будинок. Усе це відбувається без втручання людини.

Технологія NarrowBand-Internet of Things (NB IoT) розроблена для забезпечення широкого спектру послуг IoT. Її застосування значно знижує енергоспоживання пристроїв, підвищує проникну здатність сигналу, забезпечує велику ємність мережі.Усі присторії, підключені до мережі зможуть «спілкуватися» між собою на частоті 1800 МГц. Висока здатність проникання сигналу дає можливість отримувати доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, в підвалах або шахтах ліфтів.

Ще однією відмінною особливістю NB-IoT мережі Vodafone стала підтримка режимів збереження енергії в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Це забезпечує мінімально можливе споживання енергії і, відповідно, максимальний термін роби пристроїв – до десяти років, що критично важливо для пристроїв, які працюють від батарейки.

Представники оператора відзначили, що IoT – один із пріоритетних напрямків для Vodafone, розвиток якого в Україні стало можливим з запуском 4G в липні 2018 року.