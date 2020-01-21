Українська школа має стати ґендерно нейтральною, - міністерка освіти Новосад

- 21 січ. 2020
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Міністерка освіти та науки Ганна Новосад заявила, що має намір робити все можливе для того, щоб українська школа стала гендерно нейтральним середовищем. Про це вона заявила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Так, на питання, чи стане колись українська школа ґендерно нейтральним середовищем, Ганна Новосад відповіла:
«Чесна відповідь така: я не знаю коли вона такою стане. Але я точно буду робити все можливе, щоб вона такою стала, тому що я вважаю, що школа має будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Безперечно, що в школах не має бути місця якимось архаїчним стереотипам і уявленням, які були там присутні в попередньому столітті, але досі фігурують в нашому суспільстві».
На думку міністра, в останні кілька років було закладено правильний механізм, а саме Антидискримінаційна експертиза підручників.
«Мені здається, що останні декілька років був закладений правильний механізм, а саме антидискримінаційна експертиза підручників. Я однозначно буду його підтримувати. Свою роботу я почала із протистояння в ситуації з курсом «Основи сім’ї». Безперечно, заключення мають давати експерти, але я теж вмію читати, і не хочу аби в школах дітям навішували такі догми. Але для цього потрібна фахова антидискримінаційна експертиза. В свою чергу, я хочу її перенести не лише на підручники, для яких вона зараз застосовується, але й на інші посібники і навчальні матеріали, на які міністерство дає гриф. Я не хочу, щоб люди шукали обхідні шляхи, щоб просунути в школу речі, які не сумісні з демократичним суспільством 21 століття. Але будемо відверті, школа — це лише частина життя, а освіта відбувається не лише в закладі освіти. Якщо в тебе в сім’ї дуже патріархальна чи матріархальна модель поведінки, то, безперечно, це має набагато більший вплив на дитину», — сказала міністерка.
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