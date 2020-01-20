Шаурма і Супермен - які автономери замовляли українці 2019 року

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У МВС зробили добірку номерів із найцікавішими словами. 4225 індивідуальних номерних знаків українці замовили протягом 2019 року. Торік з'явилася можливість замовляти їх через інтернет.

За такі номери беруть додаткову доплату. Вона залежить від числа на номері, якщо він числовий, або від кількості символів - якщо власник машини вирішив написати певне слово.

У МВС зробили добірку номерів із найцікавішими словами. Серед них - КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ, HUNTER, SUPERMAN, LOVE. Як і в попередні роки популярністю користувалися номерні знаки із цифрою 7 - ААА777, М777М.

- Номери давно стали способом самореалізації й привернення уваги. Дуже добре, що легально можна замовити те, що вважаєш за потрібне, - говорить продавець вживаних автомобілів Микола Кравчук. За останні три роки він зареєстрував і зняв з реєстрації понад 70 автомобілів у сервісному центрі МВС. - Мене не раз просили замовити із нулями, сімками й вісімками. Це найбільше люблять люди, які мають дрібний бізнес або обіймають посати в силових структурах. Нерідко можна побачити пластиковий захист таких номерів. Адже їх нерідко крадуть й потім вимагають за викуп".

Окрім цифер і літер на номери можна наносити зображення. У лідерах серед них в Україні - смайли.

- Серед автомобілістів старого гарту є забобон - найкраще, аби в номері були тільки парні числа. Кажуть, що машина буде безаварійною, якщо сума доданих цифер на номері становить 10 або 12, - каже чоловік.