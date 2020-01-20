Ексмер Слов'янська Неля Штепа отримала 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

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Ексмер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала 3600 євро компенсації за порушення права на свободу, повідомляє Укрінформ.

«Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ й отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд», — зазначив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

За його словами, компенсація становить 3600 євро.

Адвокат зазначив, що зараз його підзахисна перебуває у Слов'янську та чекає на черговий виклик до суду в Харкові. До рішення суду про запобіжний захід вона не повинна цілодобово перебувати вдома. При цьому, додав він, Штепа не збирається їхати з України, любить країну і сподівається на справедливий суд.

Шадрін поінформував, що 15 січня мало відбутися засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи, але адвокати не змогли прибути з поважних причин, і засідання перенесене на 10:00 11 лютого.

Як повідомляв Укрінформ справа Штепи розглядається більш як 5 років. Розумні терміни, за словами адвоката, з урахуванням європейської практики, порушено. Штепа близько трьох років провела в Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

Водночас, на думку прокуратури, затримки в розгляді справи, пов'язані, в тому числі, зі зміною складу колегії суддів, зміною підсудності, а також неявкою адвокатів і підсудної.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» ухвалив рішення про виплату їй Україною 3600 євро. Водночас суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії — необґрунтованими.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблено «під дулом автомата».