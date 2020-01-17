В Україні створили електронну базу пошуку зниклих та загиблих у Другій світовій війні

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В Україні створили пошуковий портал, який містить відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули чи зникли безвісти, а також поховані на її території. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті armyinform.com.ua.

«2020-й — рік 75-річчя роковин закінчення Другої світової. За радянськими нормативами, цього ж року завершується термін зберігання у військкоматах документів на загиблих. З цієї нагоди фахівці Національного музею історії України у Другій світовій війні створили та презентували унікальну електронну базу пошуку радянських військовослужбовців з України, які загинули та зникли безвісти, а також поховані на її території», — йдеться в повідомленні.

Наразі в базі міститься 258 011 записів і 311 572 документи щодо Київської та Житомирської областей.

Найближчим часом опублікують документи та записи по Вінницькій області, а згодом і по решті областей країни. Ці опубліковані дані допоможуть відвідувачам дізнатися долі зниклих безвісти родичів, знайти та завантажити документи, пов’язані з їхньою загибеллю, роздрукувати й покласти їх у сімейний архів.

Упродовж 2020 року викладуть ще 110 тис. записів і 120 тис. документів. У перспективі планується залучати до співпраці інші державні установи й створити єдину платформу всеукраїнського пошукового порталу загиблих військовослужбовців з різних військових формувань періоду Другої світової війни. Також, за словами організаторів, ближчим часом у базу додадуть інформацію про військовослужбовців, які загинули на сході України.