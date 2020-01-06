Повний провал – гральні заклади знову працюють по всій країні (політолог)

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«Війну» з гральними автоматами та лотереями завершено: гральні заклади знову масово відкриваються по всій країні.

При цьому піар вийшов знатний, коли президент мало не по телефону давав указівки міністру МВС Арсену Авакову миттєво покінчити з гральним бізнесом, так як його власники не хочуть грати за прозорими правилами і якимось чином заважають «слугам народу» проголосувати в парламенті, як треба.

Про це у своєму блозі пише політолог Андрій Смолій. Він відзначає, до сих пір «гуляє» мережею інтернет фрази президента: «Закрити гральні автомати», «не хочете голосувати – я все закрию», «СБУ і МВС проводять спільні рейди» і ще багато в цьому ключі.

Також політолог пише, що проходить кілька днів і лото стають «VIP Караоке», а Космолоти – simple games. Все знову працює, люди знов несуть гроші «одноруким бандитам». Як там каже класика політичних технологій: «зашкварились? - Міняйте вивіску».

Так що, ще одна «реформа» і «боротьба» лідера країни та «слуг народу» завершується фіаско.