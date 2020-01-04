Розрахувати розмір майбутньої пенсії можна онлайн

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В особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ вже доступний Пенсійний калькулятор. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Ліга.Бізнес.

Доступ до вказаного сервісу здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (раніше - ЕЦП).

Новий сервіс дає змогу розрахувати пенсію за віком. При обчисленні страхового стажу та заробітної плати використовуються дані, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду.

Крім того, користувачі можуть самостійно ввести дані щодо періодів трудової діяльності, що враховуються до стажу роботи.

За результатами розрахунку надається сума розрахованої пенсії та формується протокол, який містить інформацію про всі складові такого розрахунку (помісячний розрахунок заробітної плати та страхового стажу, індивідуальні коефіцієнти тощо).

Зверніть увагу! Сервіс не враховує зростання середньої заробітної плати у наступні роки та рівень інфляції і дозволяє оцінити прогнозний розмір пенсії в діючих умовах і цінах.