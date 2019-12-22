Поліцейськи Мексики закуплять українські електробайки

22 груд. 2019
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Фото: DelfastФото: Delfast - Фото: Delfast

Український електробайк потрапив до Книги рекордів Гіннеса, проїхавши на одному заряді понад 360 кілометрів.

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Українська компанія Delfast підписала контракт із мексиканською поліцією на постачання електричних байків. Про це заявив засновник стартапа Данило Тонкопій, повідомляє Liga.Tech.

Поставку очікують у березні 2020 року. Решту подробиць поки не розголошують, але було також зазначено, що компанія веде перемовини з поліцією Лос-Анджелеса.

19 грудня Delfast було обрано разом із 14 іншими українськими проєктами, які буде презентовано на виставці Startup Grind Global, яка відбудеться у лютому в Кремнієвій долині в США.

Також відбір пройшли стартапи Nuka (водостійкий багаторазовий блокнот та вічний олівець), Effa (зубна щітка з переробленого паперу), Pix Backpack (наплічник із LED-екраном), Costless (мобільний застосунок, який порівнює ціни в магазинах), CamTouch (пристрій, який перетворює будь-яку поверхню на інтерактивну), Adam (платформа для 3D-друку кісток та органів) тощо.

Фото: DelfastФото: Delfast - Фото: Delfast

Delfast почав виготовляти електричні байки у 2015 році. За цей час електробайк встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса, проїхавши на одному заряді понад 360 кілометрів. Цьогоріч дохід компанії склав 565 тисяч доларів – на 453% більше, ніж торік.

Електробайки Delfast орієнтовані на ринок Європи та Північної Америки. Найдешевша версія коштує від 4500 євро.

Автор: Администратор

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