Поліцейськи Мексики закуплять українські електробайки

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Фото: Delfast - Фото: Delfast

Український електробайк потрапив до Книги рекордів Гіннеса, проїхавши на одному заряді понад 360 кілометрів.

Українська компанія Delfast підписала контракт із мексиканською поліцією на постачання електричних байків. Про це заявив засновник стартапа Данило Тонкопій, повідомляє Liga.Tech.

Поставку очікують у березні 2020 року. Решту подробиць поки не розголошують, але було також зазначено, що компанія веде перемовини з поліцією Лос-Анджелеса.

19 грудня Delfast було обрано разом із 14 іншими українськими проєктами, які буде презентовано на виставці Startup Grind Global, яка відбудеться у лютому в Кремнієвій долині в США.

Також відбір пройшли стартапи Nuka (водостійкий багаторазовий блокнот та вічний олівець), Effa (зубна щітка з переробленого паперу), Pix Backpack (наплічник із LED-екраном), Costless (мобільний застосунок, який порівнює ціни в магазинах), CamTouch (пристрій, який перетворює будь-яку поверхню на інтерактивну), Adam (платформа для 3D-друку кісток та органів) тощо.

Фото: Delfast - Фото: Delfast

Delfast почав виготовляти електричні байки у 2015 році. За цей час електробайк встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса, проїхавши на одному заряді понад 360 кілометрів. Цьогоріч дохід компанії склав 565 тисяч доларів – на 453% більше, ніж торік.

Електробайки Delfast орієнтовані на ринок Європи та Північної Америки. Найдешевша версія коштує від 4500 євро.