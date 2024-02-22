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Політика

25 лютого Зеленський дасть пресконференцію – подробиці

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25 лютого Зеленський дасть пресконференцію – що відомо

25 лютого Зеленський дасть пресконференцію. Про це НСН повідомляє з посиланням на Офіс Президента України.

ОП анонсував форум “Україна. Рік 2024” на 25 лютого, а рамках якої і заплановано пресконференцію Зеленського.

Офіс Президента повідомив, що президент Зеленський проведе пресконференцію на форумі “Україна. Рік 2024” 25 лютого, щоб обговорити досягнення цілей України у війні, розвиток оборонних сил, економіку та мир.

Формат заходу: панельні дискусії, пресконференція Президента України, – повідомили в ОП.

Основні теми форуму:

  • досягнення українських цілей у війні,
  • розвиток Сил оборони й безпеки України,
  • робота українського оборонно-промислового комплексу,
  • забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків,
  • реалізація Української формули миру,
  • гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

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