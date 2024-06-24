24 червня на фронті: точиться бій за Новоолександрівку, ворог штурмує Вовчанськ

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот п’ятдесят другу добу. Розповідаємо про ситуацію 24 червня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

24 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 91 КАБу), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 91 із – реактивних систем залпового вогню, та понад 500 ударів дронами-камікадзе.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають. На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої. На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки. На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. (Від ред.: зазначимо, що вчора аналітики DeepState повідомили про захоплення ворогом Новоолександрівки, а сьогодні в ЗСУ спростували цю інформацію, заявивши що про повне захоплення не йдеться – ворог окупував село частково, точаться бої).

За уточненою інформацією, минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив понад 220 осіб. Знищено три танка, дві ББМ, одну гармату та три автомобіля. Також пошкоджено три танка, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобіля.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває. На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій сьогодні окупанти не проводили.

Успіхи ЗСУ

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби протиповітряної оборони ворога, одну РЛС та одну станцію РЕБ противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1300 осіб, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 27 БпЛА ОТР, дві ракети, 56 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,

танків ‒ 8031 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,

артилерійських систем – 14246 (+51) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),

крилаті ракети ‒ 2323 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 23 червня на фронті: прямо зараз ЗСУ відбивають 23 атаки на декількох напрямках