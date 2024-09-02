2 вересня на фронті: ситуація складна, але Захисники стійко стримують безупинні атаки

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот двадцять другу добу. Розповідаємо про ситуацію 2 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

2 вересня на фронті – загальна ситуація

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 71 авіаудар, зокрема, скинув 91 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Велика Писарівка, Бунякіне, Ободи Сумської області; Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Дачне, Дружба, Олександропіль, Вугледар, Велика Новосілка, Селідове Донецької області; Новоандріївка, П’ятихатки на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. На Времівському напрямку , за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено. На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та двох засобах ППО противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 26 бойових броньованих машин, десять артилерійських систем, одну РСЗВ, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,

танків ‒ 8601 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,

артилерійських систем – 17646 (+10) од,

РСЗВ – 1177 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),

крилаті ракети ‒ 2557 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)

Дані уточнюються.

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