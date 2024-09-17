17 вересня на фронті: по всій лінії зіткнення завдають окупантам відчутних втрат

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот тридцять сьому добу. Розповідаємо про ситуація 17 вересня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БплА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

17 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.

окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.

зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного. На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів.

ворог провів п’ять невдалих штурмів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області.

Успіхи ЗСУ

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах окупантів.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 27 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 635880 (+1020) осіб,

танків ‒ 8685 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од,

артилерійських систем – 18129 (+6) од,

РСЗВ – 1188 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 3091 (+1)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 16 вересня на фронті: на Придніпровському напрямку ворог намагався витіснити з позицій наші підрозділи