11 серпня на фронті: ворог штурмує Вовчанськ і продовжує тиснути на Донбасі

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятисоту добу. Розповідаємо про ситуацію 11 серпня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

11 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційних удари, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Битиця Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі – в районі Вовчанська.

ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі – в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів. На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка – десять, вісім та п’ять відповідно.

наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка – десять, вісім та п’ять відповідно. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.

агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика. На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки. На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян.

успіху не мали дві атаки росіян. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять – по ворожих засобах РВіА та два – по станціях радіоелектронної боротьби.

Загалом, минулої доби українські воїни знешкодили понад 1220 російських загарбників. Також ворог втратив шість танків, 13 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, один вертоліт, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали%

особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб,

танків ‒ 8447 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,

артилерійських систем – 16663 (+58) од,

РСЗВ – 1143 (+0) од,

засоби ППО ‒ 918 (+0) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),

крилаті ракети ‒ 2425 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 10 серпня на фронті – зафіксовано 90 бойових зіткнень, ворог активно наступає на одному з напрямків