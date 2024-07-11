11 липня на фронті: стало відомо, де найбільша концентрація ворожих атак

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот шістдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 11 липня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані «Новини України – НСН» надає з посиланням на Генштаб ЗСУ та Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – рф.

Усі ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

11 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням дев’ять ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Малі Проходи та Глибоке Харківської області; Мирноград, Очеретине, Прогрес, Желанне, Вовче, Курахове, Урожайне, Макарівка, Сторожове, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни.

ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки. На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки .

нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. . На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.

ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.

окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ/РЛС.

Загалом, втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив два танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, три крилаті ракети, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 555620 (+1110) осіб,

танків ‒ 8182 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,

артилерійських систем – 15110 (+59) од,

РСЗВ – 1119 (+4) од,

засоби ППО ‒ 886 (+3) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),

крилаті ракети ‒ 2392 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2535 (+4)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 10 липня на фронті: ворог штурмує за допомогою авіації, відбито спроби прориву біля Часового Яру