У Росії улюблене видання Путіна раптово написало правду про війну в Україні, повідомляє НСН, посилаючись на низку Телеграм-каналів. Йдеться про «Комсомольську правду».

11 лютого ввечері новинний редактор «Комсомольської правди» Володимир Романенко розмістив на сайті свого видання близько десятка матеріалів з критикою керівництва РФ, – про загибель мирного українського населення, озброєння засуджених за тяжкі насильницькі злочини, створення в Гаазі трибуналу для військових злочинців та початок військових дій РФ в Україні навесні 2014 року тощо.

Серед заголовків опублікованих текстів, наприклад: ‘Російські активісти продовжують опір путінському режиму всупереч репресіям’, ‘Мир не настає через Путіна’, ‘Знущання над Навальним’.

Приблизно через півгодини КП видалила розміщені на сайті публікації.

Після цього Володимир Романенко повідомив про звільнення із «Комсомольської правди» зі словами «Пардон, я звільняюся. Ні війні! Слава Україні!’.

За словами Романенка, від початку війни він виступав проти неї, проте пішов працювати в ‘Комсомольську правду’ заради заробітку. Після оголошення мобілізації він виїхав із Росії, але продовжив працювати віддалено. Редактор стверджує, що розуміє, що тепер залишиться без роботи, але ‘сприймає це як спокуту вини’.

‘Мій вчинок – про те, що й у пропаганді є люди, які ще опираються’, – заявив Романенко

‘Комсомольська правда’ поки не коментувала те, що сталося.

Спостерігачі зазначають, що випадків, коли співробітники найбільших російських ЗМІ дозволяють собі такі акції, стає дедалі більше.

Раніше ми повідомляли: