У кремлі відреагували на ленд-ліз США для України

У кремлі прогнозовано відреагували на ленд-ліз США для України, передає NNS, посилаючись на ua.news.

Росіяни заявили, що рішення Сенату США про активацію програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні, може мати «негативний ефект» у переговорах між Україною та Росією.

Про це заявив речник президента рф дмітрій пєсков, повідомляє РИА Новости.

«Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект», – сказав Пєсков.

Що таке ленд-ліз

Програма ленд-лізу (від англ. lend – «позичати» і lease – «здавати в оренду, внайми») була системою, за якою США, частково на безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти.

Концепція цієї програми надавала президенту владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, ухвалений Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);

передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безпроцентних позик).

Положення ленд-лізу передбачали, що після війни, у випадку зацікавленості американської сторони, незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена у США.

Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни Співдружності.

Нагадаємо, 7 квітня американський Сенат одностайно ухвалив закон, що дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Закон ухвалено на тлі оприлюднених звірств російських окупантів у Бучі та інших містах Київщини.

США підтвердили готовність виділити понад $1 мільярд для забезпечення гуманітарної допомоги 10 мільйонам жителів України, які перетворилися на біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також країнам, які приймають цих людей.

Раніше США заявили про намір надати уряду України $500 мільйонів у вигляді прямої бюджетної допомоги.