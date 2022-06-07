У росії при загадкових обставинах загинув топ-менеджер «ВКонтакте» Володимир Габрієлян.

Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на Главком передає NNS.

Габрієлян пропав разом із другом під час переправи через річку на всюдиході в Нінецькому автономному окрузі.

Телеграм-канал Baza повідомляє, що топ менеджер VK Володимир Габрієлян та його товариш Сергій Мерзляков загинули. Кілька годин тому рятувальники знайшли їхні тіла на березі річки Пєсцова.

Габрієлян із дружиною Оленою та друзями Сергієм Ольсевичем та Сергієм Мерзляковим проходили через річку Велика Бугряниця в районі села Шойні. Володимир чудово знав, що на нього чекає небезпечна дорога і навіть попереджав про це Ольсевича, який їхав позаду.

За повідомленням «Союз оленячих пастухів Ненецького автономного округу» інформація про інцидент від представника Союзу надійшло в МНС 6 червня о 17:38 за московським часом.

«Два всюдиходи Sherpa рухалися вздовж узбережжя Білого моря в бік мису Канін-Нос, перетину річки Бугряниця обидва всюдиходи перекинулися, їх затягнули в море», йдеться в повідомленні.

Всього на всюдиходах перебували чотири людини, в тому числі дружина Габріеляна Олена, якій вдалося вибратися на берег.

Габрієлян з 2005 року є віце-президентом та техдиректором mail.ru Group. Він був призначений на посаду першого заступника гендиректора VK у 2019 році. 31 березня цього року він увійшов до складу ради директорів.