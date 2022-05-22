У США пропонують вилучити із обігу банкноти номіналом 100 доларів

Щоб жителі росії відчули на собі тиск санкцій, необхідно вилучити з обігу банкноти номіналом 100 доларів.

Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера, передає NNS.

«Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів», пише Куналакіс.

Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.

Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.

І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.

«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, – пише він. – За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».

Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент росії заявлятиме, що все інакше, громадяни рф все одно знатимуть, що «саме його (путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».

Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.

«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», робить висновок Куналакіс.

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