Відставка Бориса Джонсона: як це вплине на підтримку України

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії. Таку заяву він зробив під час брифінгу.

Як відомо, українці вважають Бориса Джонсона чи не найбільшим другом і союзником в умовах розв’язаної рф повномасштабної війни. Чому саме зараз прем’єра Британії відправляють у відставку та як це позначиться на подальшій підтримці України в умовах війни розповідають Факти, передає NNS.

Під час своєї офіційної заяви Борис Джонсон зазначив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра та лідера Консервативної партії, доки не буде обрано нове керівництво.

Джонсон подякував народу Великої Британії за можливість бути прем’єром і повідомив, що йому сумно “залишати найкращу роботу на світі”.

Він наголосив, що гордий тим, чого досягнув його уряд, на долю якого випали найскладніші часи: йдеться про Brexit, подолання пандемії коронавірусу та протистояння агресії рф.

Джонсон також звернувся до народу України та запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати нашу державу за будь-яких обставин.

Як інформує британське агентство ВВС, менш ніж три роки тому Борис Джонсон привів консерваторів до найбільшої перемоги на виборах з 1987 року. А тепер він втратив підтримку своїх депутатів і подав у відставку.

Серйозна криза в уряді Британії, пов’язана з довірою до прем’єра, розвивалася протягом кількох місяців та досягла апогею цього тижня.

Журналісти виділяють 5 причин, які призвели до цього:

Брак ідей

Як пояснюють журналісти ВВС, Джонсон домігся переважної більшості завдяки чіткій політиці “Довести Brexit до кінця”. Але відтоді, як стверджують його критики, на Даунінг-стріт “не вистачало ідей”.

Наприклад, колишній головний радник Джонсона, а нині критик Домінік Каммінгс звинувачував прем’єра в тому, що той “хитається від однієї позиції до іншої”. Інші піддавали сумніву філософію очільника уряду. А депутат від Консервативної партії Джеремі Гант у червні звинуватив Джонсона у відсутності “порядності, компетентності та бачення”.

Ситуація довкола Оуена Патерсона

В жовтні 2021 року комітет Палати громад (нижньої палати парламенту Великої Британії) рекомендував відсторонити на 30 днів тодішнього депутата від Консервативної партії Оуена Патерсона. Комітет звинуватив його в порушенні правила лобіювання для отримання вигоди від компаній, які йому платили. Але консерватори на чолі з Джонсоном проголосували за призупинення його відсторонення та створили новий комітет, щоб перевірити, як проводилися розслідування. Після скандалу Патерсон сам подав у відставку.

Зростання вартості життя і податків

Цього року у Великій Британії різко зросла інфляція – до 9,1%. Багато причин цього не залежали від Джонсона. Наприклад, вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на нафту та вартості продуктів харчування.

І хоча уряд здійснив деякі кроки, наприклад, знизивши мито на пальне на 5 пенсів за літр, він також продовжив підвищення податків у квітні, щоб покрити витрати на охорону здоров’я та соціальну допомогу.

Участь у вечірці під час Covid-карантину (так званий “паті-гейт”, Partygate)

У квітні цього року Джонсона оштрафували за порушення правил самоізоляції під час відвідування вечірки в червні 2020 року, присвяченій його дню народження.

Політик попросив вибачення за те, що пішов на вечірку в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину. На тлі цього скандалу на початку червня 2022 року у британському парламенті спробували оголосити Джонсону вотум недовіри. Проте депутати не змогли цього зробити (не набралося достатньо голосів), і прем’єр отримав вотум довіри ще на рік.

Справа Кріса Пінчера

Останнім ударом по Борису Джонсону став скандал із Крісом Пінчером – членом уряду, звинуваченим у сексуальних домаганнях до чоловіків.

На Пінчера, який відповідав за дисципліну консерваторів у парламенті, поскаржилися двоє чоловіків. Вони заявили, що той непристойно чіплявся до них на вечірці у закритому клубі.

Консерваторів обурив той факт, що Борис Джонсон призначив Пінчера на високу посаду, всупереч звинуваченням у домаганнях та внутрішньому розслідуванню. Спочатку на Даунінг-стріт заявляли, що Джонсон не знав про “конкретні звинувачення” щодо Пінчера. Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що прем’єр таки був обізнаний щодо цього. Після цього на Даунінг-стріт вибачилися за цей інцидент.

Відставці Джонсона передував безпрецедентний тиск з боку членів його уряду. Протягом останніх днів свої посади залишили понад 50 членів уряду, включно з деякими найближчими соратниками прем’єра. Серед них – канцлер Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

За даними телеканалу Sky News, загалом звільнилися п’ять міністрів та 59 членів уряду.

За інформацією BBC, Джонсона відвідав сер Грем Брейді, голова Комітету 1922 року, який об’єднує депутатів-консерваторів. Він повідомив прем’єру, що той втратив довіру партії.

Як відомо, Борис Джонсон спочатку відмовився йти у відставку, навіть після масового звільнення з посад членів уряду, які вмовляли його залишити крісло. Однак, за повідомленнями ЗМІ, він таки вирішив це зробити, коли стало зрозуміло, що він втратив довіру своїх депутатів, і уряд більше не може функціонувати.

Відставку британського прем’єра вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. В інтерв’ю американському телеканалу CNN він назвав Джонсона “справжнім другом України”.

Зеленський висловив упевненість, що політика Британії щодо України найближчим часом не зміниться, попри відставку політика. Президент нагадав, що за прем’єрства Джонсона Україна отримала значну допомогу від Лондона, зокрема й військову.

На відставку Джонсона також відреагували в Офісі президента України. Заяву оприлюднив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

У відеозверненні Подоляк нагадав, що Джонсон одразу почав називати речі своїми іменами, запропонував змінити принципи глобальної політики та не вдавати, що війна в Україні – “якась маленька конфліктна ситуація”.

Як відставка Джонсона вплине на підтримку України

Як розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, відставка Бориса Джонсона – це результат проблем всередині Консервативної партії, а не ситуації довкола України.

Політолог також заспокоїв українців: відставка Бориса Джонсона жодним чином не позначиться на подальшій підтримці України в умовах війни з рф.

Політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV також зазначив, що причиною відставки є передусім внутрішні фактори. Тобто це не пов’язано з подіями в Україні.

Він уточнив, що відсутність жорстких заяв з боку Даунінг-стріт на останній скандал довкола Кріса Пінчера призвела до того, що консерватори визначили діяльність Джонсона як таку, що не відповідає інтересам цієї політсили.

Коментуючи вплив відставки Джонсона на Україну, Рейтерович наголосив, що є два сценарії.

За словами Рейтеровича, другий сценарій полягає в тому, що Джонсон піде швидше. Мінус такої ситуації – в тому, що внутрішні політичні процеси будуть відволікати увагу Лондона від зовнішньої політики, але не критично.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй Facebook-сторінці нагадав про скандали довкола нинішнього прем’єра, а також що в Британії зараз “найвища інфляція за 40 років і постійні протести та страйки”. Він пояснив, що саме з цим пов’язана відставка Джонсона, і аж ніяк не з війною в Україні.

Фурса запевнив, що після відставки Джонсона підтримка України “нікуди не подінеться”, оскільки з цього питання “є консенсус у британських елітах, який поділяють обидві партії”.

Як пояснює агентство ВВС, згідно з процедурою, щойно лідер консерваторів іде у відставку, починаються вибори нового голови партії. Кандидатам потрібна підтримка восьми депутатів-консерваторів, щоб балотуватися.

Після того, як усі кандидати оголосять про балотування (якщо їх більше двох), депутати-консерватори проведуть серію голосувань, доки не залишаться лише двоє кандидатів.

У першому турі кандидати мають набрати 5% голосів, щоб залишитись у виборчому процесі, в другому турі – 10%, а в наступних турах вибуває кандидат, який набрав найменшу кількість голосів. Коли залишаться два кандидати, всі члени Консервативної партії по всій країні, а не лише депутати, проголосують за переможця.

Терміни проведення кожного туру визначаються Комітетом 1922 року, який може змінити правила проведення конкурсу. Цей комітет має велику владу в Консервативній партії. Він, зокрема, керує процесом відбору нових лідерів. І якщо депутати хочуть позбутися нинішнього лідера, то Комітет 1922 року збирає голоси для цього.

Переможець виборів стане лідером Консервативної партії, яка має найбільшу кількість депутатів у парламенті (тобто є правлячою партією). Тоді королева Єлизавета II попросить лідера консерваторів сформувати новий уряд.

Як свідчить останнє опитування британської компанії YouGov, нинішній глава Міноборони Британії Бен Воллес є фаворитом серед консерваторів на посаду наступного лідера партії.

До речі, на думку Воллеса, немає ризику різкої зміни політики щодо підтримки України, тому що він “прагнув протягом усього цього процесу досягти міжпартійного консенсусу” щодо військової допомоги.

Міністр зазначив, що “вся політична система підтримує те, що ми робимо в Україні”. Уоллес сказав, що майбутньому прем’єр-міністру потрібно працювати над збільшенням інвестицій в оборону Британії.

Воллес випереджає всіх основних претендентів із великим відривом, зокрема міністра закордонних справ Ліз Трасс, ексканцлера Ріші Сунака та інших політиків. В опитуванні YouGov взяли участь 716 членів Консервативної партії.

