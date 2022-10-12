В деяких регіонах росії оголошують продовження мобілізації – ISW

В деяких регіонах росії оголошують продовження мобілізації та нові завдання.

Як передає NNS, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, в Ростовській та Воронезькій областях росії губернатори оголосили про нові завдання та продовження мобілізаційних заходів.

Цілком імовірно, що це свідчить про те, що в даних регіонах дільничні призовні комісії не виконали встановлені норми, вважають фахівці Інституту вивчення війни.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що перед регіоном поставили “нові мобілізаційні завдання”, а дільничні призовні комісії розпочали виконання відповідного наказу, проте ніяких подробиць не повідомив.

Тоді як губернатор Воронезької області Олександр Гусєв зазначив, що військовий призов буде продовжений після 10 жовтня.

Наразі не відомо, чи в цих російських регіонах починають другу хвилю мобілізації чи ці заходи пов’язані з тим, що не вдалося зібрати необхідну кількість живої сили.

Також фіксуються випадки, коли мобілізацію використовують як каральні заходи чи шантаж. Зокрема в Магаданській області губернатор Сергій Носов вимагав від підлеглих видати наказ про мобілізацію керівника золотодобувної компанії за відмову у проведенні призовної компанії серед працівників.

Російські бізнесмени, на умовах анонімності, розповідають Радіо Свобода, що місцеві чиновники вимагають від власників фірм та підприємств “віддати” 10 відсотків своїх працівників за звільнення від мобілізації кращих співробітників. Російська влада зобов’язала їх передавати інформацію про всіх своїх робітників в місцеві військкомати, які надалі можуть бути використані за цільовим призначенням.

Водночас у російському оборонному секторі починають з’являтися корупційні схеми.