13 лютого у турецькому готелі “Royal Seginus” побилися футболісти українського клубу “Минай” та російського “Шинника”, які приїхали на збори, передає НСН.

Футбольний журналіст Роман Бебих написав у twitter, що бійка відбулась через побутовий конфлікт, а саме зауваження росіянину щодо некоректної поведінки по відношенню до персоналу:

“Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив. Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст “Миная”. Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників “Миная”. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога “Миная”! Бійка відбувалась під музику “Допоможе ЗСУ!” Вранці в готелі на обличчя росіян видно сліди вчорашнього бою”.

Натомість росЗМІ пишуть, що сутичка могла виникнути через те, що українці начебто вимагали від начальника ярославського “Шинника” заспівати український гімн.

Той запропонував українцям вийти на вулицю і “розібратися”, проте в конфлікт втрутилися співробітники готелю, і його вдалося погасити.

Генеральний директор “Шинника” Сергій Кулаков поскаржився, що керівництво готелю поселило разом українців та росіян.

“У клубі (ФК “Шинник” – ред.) не знали, що українська команда проживатиме в готелі. Ми бронювали готель ще в листопаді, у нас була позиція, щоб у готелі не проживали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. На той момент нікого там не було. Чому в готелі з’явилася українська команда – питання до готелю”, сказав Кулаков.

В ФК “Минай” поки не змогли підтвердити УП факт сутички. На офіційній сторінці також немає жодної інформації щодо інциденту.

За даними телеграм-каналу Baza, під час бійки постраждали четверо російських футболістів.

“Тепер неясно, чи зможуть вони грати найближчим часом їх потрібно перевірити на можливі переломи”, додають там.

За повідомленням Baza, конфлікт виник, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу.

Тепер, за даними Бебеха, російські футболісти мають намір з’їхати з цього готелю.

“Гравці “Шинника” терміново зняли екіпірування і збираються евакуйовуватись з готелю, поки Минай тренується! (Це не жарт!)”, написав він.

Також повідомляється, що у нападника росіян Іллі Грузнова підозри на перелом ребер. Крім того, у півзахисника ярославського клубу Дмитра Самойлова підозри на перелом пальця.

Пізніше з’явилося відео начебто цієї бійки. Судячи з нього, гравець російського “Шинника” лежить на підлозі. Бійку намагаються розборонити.