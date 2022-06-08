Угода росії і Туреччини: про що хочуть домовитися без України

Очільники зовнішньополітичних відомств росії і Туреччини провели переговори щодо ситуації в Україні та, зокрема, у Чорноморському регіоні.

Чому Туреччина не залучила до переговорів щодо України її представників, розповів український дипломат, колишній представник України при Європейському союзі Андрій Веселовський в ефірі марафону “Freeдом”, з посиланням на ТСН передає NNS.

“рф не хоче залучати Україну ні в якому вигляді ні до яких перемовин. Коли кажуть, давайте домовлятися з Україною про мир, мають на увазі: “ви приїдьте та підпишіть капітуляцію”. Якби Україна брала участь у цьому процесі, вона була б рівноправною стороною, але у москві цього не хочуть”, зазначив посол.

За його словами, у Туреччині дуже напружене економічне становище.

“Там немає війни, але країна наразі потерпає від великої інфляції, чи не вдвічі вищої, ніж в Україні. Там відбудуться ключові вибори, тому Ердоган робить все, щоб підняти авторитет Туреччини та довести туркам, що він найкращий із можливих президентів надалі”, додав експерт.

Він також надав декілька варіантів щодо так званої угоди між рф та Туреччиною.

“Теоретично турецькі кораблі заходять до українських портів, завантажуються зерном і продають його по всьому світу. Тоді Туреччина виявляється тією стороною, яка рятує світ від голоду, а росія – тією стороною, яка це забезпечує. Про те, що це є українське зерно, ніхто не згадає. Якщо нас поставлять в умови, мовляв, ви що, не хочете продати зерно, тому що вам не подобається та чи інша сторона, адже люди голодують, нам буде досить складно відповісти”, зазначив посол.

За його словами, знаходити відповіді Україні можуть допомогти союзники – європейські країни, США, Канада.

Він також назвав важелі, яким чином можна змінити ситуацію.

“Ми маємо дати зрозуміти Туреччині, що Україна – її сусід. І це назавжди. Кримські татари залишаються частиною народу, яка підтримує боротьбу за незалежність. А долі кримських татар абсолютно не байдужі Туреччині і є важливим передвиборчим фактором. Зараз потрібно підключити всі очевидні та приховані дипломатичні засоби, щоб розладнати угоду за рахунок України. Ідеальний вихід – якби військово-морські сили країн НАТО здійснили конвоювання українських судів із нашим зерном”, сказав дипломат.

Увечері у вівторок, 7 червня, міністр закордонних справ рф сергій лавров прибув до Туреччини, щоб зустрітися зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу з приводу труднощів із експортом зерна з українських портів, які виникли через війну, яку розв’язав Кремль.

Як відомо, через воєнні дії, які веде рф проти України, залишається заблокованою в портах більша частина українського експорту через Чорне море. Це призвело до підвищення цін на зерно та створює серйозну загрозу голоду, особливо в Африці та на Близькому Сході.