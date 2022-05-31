У США уточнили заяву Байдена про далекобійні ракети для України

У США уточнили заяву президента Джо Байдена про далекобійні ракети для України. Напередодні той заявив, що Вашингтон не буде поставляти Києву зброю, яка “може досягти території росії”.

Колишній посол США в росії, міжнародний експерт Майкл Макфол повідомив, що саме мав на увазі американський лідер, посилаючись на УНІАН та Громадське передає NNS.

“Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS (РСЗВ – ред.) більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, здатних завдати удару вглиб Росії”, написав він у своєму Twitter.

30 травня президент США Джо Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по російській федерації.

Раніше в Офісі президента закликали західних партнерів надати Україні американські реактивні системи залпового вогню MLRS, щоб ЗСУ могли деблокувати Чорне море та запобігти глобальній продовольчій кризі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що кількість важкої зброї — єдиний пункт, за яким росія перевершує нас:

«Без артилерії, без MLRS ми не зможемо відкинути їх назад. Якщо ви справді турбуєтеся про Україну, якщо ви хочете, щоб Україна деокупувала свої території — надсилайте нам MLRS якнайшвидше».

CNN та The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче надіслати далекобійні системи в межах нового пакета військової допомоги Україні.

Окрім MLRS Україні можуть передати американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS. Обидві ці системи здатні виконувати роль і ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів.

Але, за даними видання Politico, адміністрація Байдена розглядає надання пускових установок лише з боєприпасами, що дозволяють використовувати їх як РСЗВ. Дальність дії цих боєприпасів – від 30 до 70 кілометрів.