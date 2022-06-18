У росії застрелився генерал зовнішньої розвідки: що відомо

15 червня в одній з московських квартир знайшли мертвим генерал-майора служби зовнішньої розвідки росії у відставці Лева Соцкова. 90-річний ексрозвідник застрелився, залишивши по собі передсмертну записку.

Як повідомляють росЗМІ, бездиханне тіло Лева Соцкова, який наклав на себе руки із нагородного пістолета, його дружина знайшла у квартирі багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Новаторів у москві.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Телеграф“.

Поряд із померлим Левом Пилиповичем лежала передсмертна записка, написана його ж рукою:

“Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхин-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п’ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков”, написав генерал.

Лев Соцков закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Після навчання став офіцером зовнішньої розвідки і впродовж багатьох років перебував на оперативній роботі за кордоном. Тривалий час генерал-майор обіймав керівні посади у закордонних апаратах розвідки та підрозділах Центру.

Останніми роками Соцкову подобалося займатися вивченням архівних матеріалів з історії розвідки.

Він вивчав архівні матеріали з історії розвідки, писав книги – наприклад, Операцію Тарантелла про те, як працювала радянська розвідка проти британської.

Крім того, він був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, які стосуються політичних процесів у Європі до і після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року.