ЄС зняв частину санкцій з Януковича, Пшонки та їхніх синів

Рада Європейського Союзу зняла частину санкцій з президента-втікача Віктора Януковича, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та їхніх синів.

Обмеження були введені через розкрадання коштів з державного бюджету України.

Про це йдеться в оприлюдненому рішення Ради ЄС, передає NNS з посиланням на УНІАН.

“5 березня 2014 року Рада ЄС ухвалила регуляторне рішення № 208/2014. На основі перегляду, проведеного Радою ЄС, щодо чотирьох осіб, до яких термін застосування обмежувальних заходів закінчувався 6 вересня 2022 року, і інформація про їх права на захист і права на ефективний судовий захист, повинні бути виключені з додатка I до Регламенту № 208/2014”, йдеться в документі.

Таким чином, зі списку осіб, на яких поширювалися санкції ЄС за неналежне використання бюджетних фондів або за пов’язані з цим службові зловживання, виключені:

Віктор Янукович;

Віктор Пшонка;

Олександр Янукович;

Артем Пшонка.

Зазначимо, Віктор Янукович та його син Олександр виграли у суді загальної юрисдикції Євросоюзу, щоб з них зняли санкції ЄС, накладені у 2014 році.

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу раніше вже задовольняв позови Віктора Януковича та його сина Олександра проти Ради ЄС. Зокрема, 9 червня скасували санкції, які діяли проти Віктора та Олександра Януковичів з 7 березня 2019 року по 6 березня 2020 року.

Як раніше повідомлялось у ніч на 22 лютого 2014 року Віктор Янукович під час Революції Гідності втік з Києва і перестав виходити на зв’язок.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року прийняла постанову Про самоусунення Януковича від президентських обов’язків і призначила позачергові вибори президента.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні Росією війни проти України.

В серпні Рада ЄС ввела нові санкції щодо Януковича та його сина Олександра у зв’язку з російською війною проти України.