росія стягує війська та техніку в Курську область, що межує з Україною

росія стягує війська та військову техніку в Курську область, яка межує з Сумщиною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію та ракетні установки.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, цитує Meduza, посилаючись на Громадське передає NNS.

На оперативній нараді він заявив про «посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що виникає в прикордонних районах».

За його словами, в Курську область прибули велика кількість особового складу міноборони рф, а також додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.

«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія… на суміжній території», розповів губернатор.

Ситуація на Сумщині

У регіоні всю ніч проти 30 травня тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами.

Як передає 24 канал, росіяни під час своїх обстрілів використовують артснаряди, начиненими флешеттами. Це металеві дротики в 3 – 4 сантиметри довжиною, які тисячами вкладають в артилерійські чи танкові снаряди. Після вибуху вони розлітаються на чималу дистанцію – до 300 метрів. Такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені.

росія використовує такі обстріли, щоб стримувати українську армію на цій ділянці фронту. такі обстріли називають “турбуючі”. Адже через це Україна не може перекинути своїх військових звідти на Донбас, де йдуть інтенсивні бої. Бо тоді доведеться послаблювати ділянку фронту, звідки росіяни знову можуть перейти в наступ.