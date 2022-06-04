Психіатри американських спецслужб вивчають відео публічних появ путіна, а також його зустрічей з чиновниками, оскільки вбачають низку ознак психічного захворювання, можливо викликаного прийомом протиракових препаратів.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на джерела в розвідуспільноті США та Reuters з посиланням на оточення Макрона. Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua.

Зокрема, повідомляє Newsweek, увагу аналітиків із психіатрії привернула зустріч російського президента з міністром оборони сергієм шойгу 21 квітня.

На кадрах, показаних на ТБ, путін був зафіксований у неприродній позі, його руки вчепилися в стіл. І в такому положенні путін був близько п’яти хвилин, поки шойгу доповідав йому про ситуацію в Маріуполі.

Кадри зустрічі вивчили психіатри, а також фахівці дистанційної діагностики, кажуть джерела Newsweek. Результати їхнього аналізу були передані до Білого дому. В останній доповіді спецслужби США роблять висновок, що путін серйозно хворий – можливо раком. Крім того, спостерігачі вбачають у нього ознаки хвороби Паркінсона, для зняття симптомів якої використовуються препарати, що спричиняють шизофренію при надто великій дозі.

Багато спостережень про стан путіна західним фахівцям вдалося зробити під час його зустрічі з Емманюелем Макроном у лютому. Переговори, що стали мемом, за 7-метровим столом справили сильне враження на французького президента, який був одним з останніх, хто бачив путіна наживо перед початком війни.

За словами джерела Reuters в оточенні Маркона, той був вражений змінами в особистості путіна, які відбулися за три роки, що пройшли з моменту їхньої останньої зустрічі у французькій Рів’єрі. Він “годинами розмірковує про історію і топить вас у цих довгих монологах”, розповіло джерело.

Французька розвідка зробила безліч висновків про стан російського президента, повідомило джерело Newsweek, не уточнивши, що саме з отриманих спостережень було доповідано до Білого дому.

Співрозмовники видання з числа високопоставлених американських військових і розвідників, втім, наголошують, що не мають повноти інформації про стан путіна і не можуть бути абсолютно впевненими у висновках. Важливим джерелом інформації були очні зустрічі із західними лідераи, які повністю припинилися після початку війни в Україні.

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