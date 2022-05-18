Новий План Маршалла прийде на зміну новому ленд-лізу

Менше, ніж за місяць Плану Маршалла виповниться 75 років. План Маршалла – це саме те, що буде потрібно Східній Європі після російсько-української війни.

Європейська комісія затвердила стратегічний план повоєнного відновлення України, повідомив прем’єр-міністр Деніс Шмигаль.

Відповідно до проєкту документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, з посиланням на Сьогодні, передає NNS.

Виділені кошти будуть пов’язані з суворими умовами – боротьба з корупцією та зусилля українського уряду щодо проведення реформ. Зазначають, що реформи мають наблизити Україну до ЄС.

Так, під час відновлення нова інфраструктура та будинки мають бути розроблені так, щоб відповідати кліматичним вимогам.

Фінансовий внесок ЄС має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона має ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу. За цією програмою країни-члени мають надати Єврокомісії плани реформ та інвестицій.

Великого значення у плані надається належному управлінню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Крім того, гранти можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу в межах бюджету. Щодо пільгових кредитів Києву комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени несуть спільну відповідальність щодо цих боргів ЄС.

Велика Британія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, це питання знаходиться в стадії обговорення.

Міністр транспорту США Піт Буттіджич під час дискусії у Німеччині на тему «Плану Маршалла – 75: актуальна спадщина» сказав, цитує Голос Америки: