Користувачі Windows, які встановили нове оновлення для безпечного завантаження, зіткнулися з різними проблемами.



Оновлення KB5012170 усуває дрібні баги, але одночасно може доставити масу проблем, починаючи від збою завантаження із запитами відновлення BitLocker і закінчуючи проблемами з продуктивністю, а в деяких випадках оновлення може зовсім заблокувати комп’ютер.

Про це пише портал PC Gamer, передає NNS з посиланням на УНІАН.

Згідно з невеликою вибіркою, 2% з 400 обстежених ПК зіткнулися з неможливістю зайти в систему після встановлення KB5012170. Закриття доступу відбувається через BitLocker – нескладно припустити, що більшість користувачів поняття не мають, що це й де брати ключ. Microsoft поспішила розмістити сторінку з інструкцією, але для цієї операції знадобиться ще один комп’ютер під рукою.

Крім проблем із відновленням BitLocker, користувачі повідомляють про повільне завантаження та зміни конфігурації їх дисків з RAID на AHCI у налаштуваннях прошивки.

Також повідомляється, що актуальний патч приніс й проблеми з безпекою, хоча повинен був їх вирішити. Як наголошують журналісти, саме через такі апдейти автооновлення Windows краще відключати й ставити лише при необхідності.