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“Немає російської нації” – латвійський політик різко осадив російських пропагандистів

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латвійський політик

Латвійський політик, депутат Сейму Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації й нарвався на істерики пропагандистів.

У Twitter Кірштенс заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова – це діалект, сформований монголо-татарами, передає NNS.

“Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською”,написав Кірштейнс.

Такий твіт латвійський політик залишив, коментуючи матеріал одного зі ЗМІ про п’ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

“І всі п’ятеро євреї. Де ж самі росіяни?”, – запитав політик.

Російські пропагандисти влаштували істерику через різку заяву латвійського політика. Зокрема, пропагандистське “РИА Новости” заявило, що Кірштейнс “образив Росію”.

Джерело: УНІАН

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