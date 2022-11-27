Латвійський політик, депутат Сейму Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації й нарвався на істерики пропагандистів.

У Twitter Кірштенс заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова – це діалект, сформований монголо-татарами, передає NNS.

“Немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо-татари намагалися говорити українською”, – написав Кірштейнс.

Такий твіт латвійський політик залишив, коментуючи матеріал одного зі ЗМІ про п’ятьох російських опозиціонерів – Кара-Мурзи, Навального, Ходорковського, Яшина та Нємцова.

“І всі п’ятеро євреї. Де ж самі росіяни?”, – запитав політик.

Російські пропагандисти влаштували істерику через різку заяву латвійського політика. Зокрема, пропагандистське “РИА Новости” заявило, що Кірштейнс “образив Росію”.

Nav jau tādas krievu tautas. Pati krievu valoda radās kā dialekts, kad mongoļi tatāri mēģināja runāt ukrainiski! https://t.co/oIJpWZwx33 — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) November 23, 2022

Джерело: УНІАН