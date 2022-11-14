Навіщо Росія вивозить з Білорусі ракети для ЗРК – “Беларускі Гаюн”

Росія вивозить з Білорусі ракети для ЗРК. Стало відомо, що РФ 13 листопада вивезла ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє NNS з посиланням на моніторингову групу “Беларускі Гаюн”.

Моніторингова група зафіксувала, що 13 листопада до Білорусі прилетів черговий Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 приземлився на аеродром “Мачуліщі”.

Зазначається, що після прибуття літак пробув на аеродромі 2 години 10 хвилин. Після цього він відлетів на аеродром “Міллерово” (Ростовська область, РФ).

Раніше повідомлялося, що за останні дні до “Мачулищ” з Росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

Так, учора у напрямку аеродрому “Мачулищи” помітили 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 – 20 ракет.

“Гаюн” зазначає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань РФ на Луганському та Донецькому напрямках.

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