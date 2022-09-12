На навчаннях у білорусі залучені зразки озброєння та військової техніки, зняті зі зберігання. Метою, очевидно, є перевірка в навчально-бойовій обстановці їхньої працездатності.

Як передає NNS, про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” в Telegram.

З 8 до 14 вересня зс рб проводять командно-штабне навчання. І міноборони рб у своїх соцмережах регулярно публікує фотозвіти “з демонстрацією бадьорого виконання військовослужбовцями навчально-бойових завдань”.

“Ми звернули увагу, що на кадрах з’явилася незвичайна військова техніка”, сказано в повідомленні.

Так, на фото, опублікованих міноборони рб, можна побачити:

зенітну самохідну установку ЗСУ-23-4 “Шилка”. За даними з відкритих джерел, її серійно випускали з 1964 по 1982 роки. На сайті мо рб в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ зс рб, є стаття про “Шилку”. Однак за інформацією з відкритих джерел, у військах застосовується більш сучасна ЗСУ “Тунгуска”. На фото мо рб “Шилка” була без бортового номера.

122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21″Град” на шасі автомобіля “Урал-375Д”. “Гради” перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів зс рб. Машини, що потрапили в кадр, були без автомобільних номерів. При цьому на подібних автомобілях, використовуваних у військах, повинен бути або старий, ще радянський, чорно/білий номер, або ж номер сучасного зразка.

бронеавтомобіль “Богатир” (Китайський DongFeng Mengshi EQ2050) з встановленим 12,7 мм кулеметом ДШКМ. Відзначимо, що на сайті мо рб в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ зс рб немає згадок кулемета ДШКМ. Раніше у відкритих джерелах інформації про встановлення кулемета ДШКМ на бронеавтомобілі також не було.

“Виходить, що в межах командно-штабних навчань мо рб залучає зразки озброєння і військової техніки (місцями досить поважного віку), знятих зі зберігання. Логічно припустити, що метою цих заходів є перевірка в навчально-бойовій обстановці їхньої працездатності. Залучення на навчаннях техніки, знятої зі зберігання техніки повністю відповідає заявленим цілям навчання – побороти страх лукашенка перед обличчям потенційної військового вторгнення України”, сказано в повідомленні.

Аналітики додали, що, якщо судити з оприлюднених мо рб фотографій, масштабного розконсервування військової техніки не було.