НАТО вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво для продовження підтримки України.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву, яку зробив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю CBC.

За його словами, альянсу необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Він сказав, що країни альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України – це можуть бути вищі ціни на енергоносії та інші економічні наслідки.

“Ми повинні пам’ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров’ю, щодня, і ми зобов’язані їх підтримувати”, сказав Столтенберг.

Джерело