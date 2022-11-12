Медведєв після “непростих рішень” погрожує Україні застосувати “весь арсенал зброї”

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв видав чергову порцію свого, можливо алкогольного, марення щодо війни в Україні і “важливої” ролі Росії в світі.

У себе в Telegram-каналі цей персонаж вибухнув тирадою про “важливі для РФ результати цього року”, про які (імовірно росіяни) стали забувати “під впливом непростих військових рішень”, передає NNS.

Маючи на увазі війну в Україні Медведєв заявив, що РФ “захищає своїх громадян” і “повертає споконвічні російські землі”. Колишній президент РФ пригрозив продовжити це “повернення”.

Також він заявив, що Росія сьогодні самотужки бореться з НАТО і нібито формує майбутній світопорядок.

“Саме Росія сьогодні формує майбутній світопорядок, а не Штати з Британією або темним Києвом. І цей новий рівноправний світопорядок буде збудований… Росія самотужки бореться з НАТО і західним світом. Тому будь-які паралелі з минулим невірні або умовні. Крім однієї: ми й самотужки вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи”, – пише Медведєв.

Він вважає, що російське військове командування і російські чиновники ведуть війну, намагаючись нібито “максимально зберігати життя” своїх військових і мирних жителів.

“Наші вороги не рахують життів своїх солдатів і цивільних. І в цьому наша величезна моральна різниця з ними”, – стверджує Медведєв.

Також цей заступник голови Ради так званої безпеки Росії знову вибухнув погрозами застосувати “весь арсенал зброї”, додавши, що цього досі не було зроблено через якусь “людську доброту”, нібито притаманну росіянам.

“Росія з очевидних усім розумним людям причин поки не використовувала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки з притаманної нам людської доброти. Усьому свій час”, – написав він.

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