Лукашенко заявив, що білорусь може вдарити по Києву, а також застосувати військових проти України.

Про це самопроголошений президент білорусі заявив 17 червня, передає NNS посилаючись на ТСН.

Лукашенко сказав, що не збирається воювати в Україні. Проте сказав, що вдарить по Києву, якщо українська армія атакує нафтопереробний завод у Мозирі.

“Вчора мені ставили це запитання, вже негласно: а як, що й інше, ви зайдете в Україну – ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Тільки-но ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була), ми миттєво відповімо”, заявив він.

Лукашенко також розповів, що проводитиметься підготовка білоруської армії.

“Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи до України. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є”.

Крім того, лукашенко придумав, що “поляки нібито мріють захопити захід України” та пригрозив, що білорусь може “допомогти зберегти територіальну цілісність України”.

На думку самопроголошеного президента білорусі, українці ще попросять, щоб росія та білорусь “допомогли зберегти територіальну цілісність України”. Водночас він не згадав, що саме з території його країни цинічно бомбардували Київ та вторглась російська армія, яка вчинила різанину в Бучі та Ірпені. І саме рф окупувала частину півдня та сходу України.

Натомість лукашенку привиділось те, що поляки хочуть “захопити” захід України, щоб оточити білорусь.

“Ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це найнебезпечніший варіант. І я колись сказав: ще українці попросять нас із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не забрали захід України”, заявив білоруський диктатор.

Також лукашенко повторив черговий пропагандистський маразм про те, що нібито США підтримують Польщу заради анексії заходу України. Самопроголошений президент білорусі також заявив, що нібито “путін ніколи його не просив зайти до України та “когось там замочити”.