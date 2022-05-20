Американська студія виробництва коміксів TidalWave Comics створила біографічний комікс про президента України Володимира Зеленського.

Про це NNS дізнався з повідомлення zaxid.net.

На 22-х сторінках описується життєвий шлях Президента України Володимира Зеленського, а саме коли він ще був актором і до того, як став Главою держави.

Графічний роман «Political power: Volodymyr Zelensky» випустили у середу, 18 травня. Його автором став Майкл Фрізелл, а художником – Пабло Мартінена.

Частину грошей, отриманих від продажу коміксів, передадуть Міжнародному Червоному Хресту для допомоги Україні.

Друковані версії комікса можна купити на Amazon. Цифрові версії доступні в iTunes, Kindle, Nook, ComiXology, Kobo та інших сервісах, де продаються електронні книги.

«Цей комікс багато значить для мене через моє українське коріння. Мій дідусь і бабуся емігрували з України», сказав голова видавництва Даррен Девіс.

TidalWave вже понад 11 років описує політиків у такому форматі коміксів. Видавець Даррен Г. Девіс, який має українське коріння, пояснює, що формат коміксів з біографією доступний, бо може як розважати, так і навчати. Він дозволяє сценаристам заглибитися в історію важливих людей і дослідити, що їх сформувало. Раніше компанія випустила біографії у коміксах Барака Обами, Дональда Трампа, Кондолізи Райс, Джорджа Буша, Джастіна Трюдо, Нельсона Мандели та інших – загалом близько 200 політиків.

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