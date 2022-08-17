У своїх публічних заявах путін приховує реальні наміри рф у війни проти України. Але, незважаючи на брехню кремля, стратегічні цілі росії залишаються незмінними.

Москва, як і раніше, мріє домогтися зміни режиму в Києві та забезпечити територіальний контроль над більшою частиною України.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), передає NNS з посиланням на Обозреватель.

У своїх публічних заявах російський диктатор продовжує розповідати про “порятунок та звільнення” Донбасу. Водночас він не згадує території України за межами Донбасу.

Зокрема, виступ путіна на форумі “Армія-2022” щодо цілей рф у війні проти України був небагатослівним та незмістовним. Він фактично повторив наративи російської пропаганди про те, що “окупанти борються за росію” та “звільняють Донбас”.

Експерти зазначають, що брехливі заяви путіна несумісні з діями росії щодо планів “приєднання” тимчасово окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до рф.

“Така обмежена заява про цілі росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями росії щодо “денацифікації” та “демілітаризації” всієї України”, йдеться в аналітиці ISW.

Чиновники путіна таємно намагаються домовитися із Заходом про закінчення війни в Україні