Глава Пентагону розповів Резнікову про що говорив з Шойгу

Глава Пентагону розповів очільнику Міноборони України про свою першу від початку широкомасштабного вторгнення рф телефонну розмову з Сергієм Шойгу.

Ллойд Остін закликав російського міністра припинити війну в Україні та водночас наголосив на важливості збереження ліній зв’язку.

Про це повідомив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі, з посиланням на zn.ua передає NNS.

“Секретар Остін підтвердив непохитну підтримку суверенітету України та акцентував на зусиллях зі сприяння безпеці для зміцнення спроможності України протистояти російській агресії”, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, востаннє Остін говорив із головою Міноборони рф Шойгу ще в лютому, за тиждень до вторгнення, про початок якого розвідка США попереджала українських колег щонайменше за пів року до перших масованих ракетних ударів 24 лютого. Українські військові не менш точно прогнозували війну, окреслюючи всі можливі сценарії, чимало з яких таки справдилися.

Донедавна американська сторона неодноразова заявляла, що в Росії не відповідали на запити щодо обговорення ситуації в Україні.

Остін та Резніков раніше бачились під час спеціально скликаної американцями зустрічі на базі Рамштайн у Німеччині. Міністри спільно з представниками 40 союзників обговорили питання про військову допомогу України. Тоді половина із запрошених країн оперативно підтвердила участь, що свідчить про розуміння багатьма країнами світу важливості захисту України від російського агресора, кажуть у Пентагоні.

Фото: Алексей Резников / Facebook

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