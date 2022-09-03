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Флешмоб у Twitter – світові лідери і навіть цілі країни публікують твіти лише з одним словом

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Флешмоб

Світом шириться дивний флешмоб у Twitter, де компанії, політичні діячі і навіть цілі країни публікують лише одне слово, передає NNS.

Флешмоб стартував 1 вересня, коли американська залізнична компанія Amtrak запостила твіт зі словом “trains” (“потяги”).

Що мали на увазі автори твіту, неясно. Проте майже за добу пост зібрав понад 160 тисяч лайків, його ретвітнули понад 20 тисяч разів, таким чином тренд з однословесними твітами швидко “завірусився”.

У флешмобі беруть участь відомі бренди, політики, а також офіційні облікові записи держав та їхніх представництв.

До новенького флешмобу вже встигли доєднатися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден та прем’єр Британії Борис Джонсон.

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