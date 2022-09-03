Світом шириться дивний флешмоб у Twitter, де компанії, політичні діячі і навіть цілі країни публікують лише одне слово, передає NNS.
Флешмоб стартував 1 вересня, коли американська залізнична компанія Amtrak запостила твіт зі словом “trains” (“потяги”).
trains
— Amtrak (@Amtrak) September 1, 2022
Що мали на увазі автори твіту, неясно. Проте майже за добу пост зібрав понад 160 тисяч лайків, його ретвітнули понад 20 тисяч разів, таким чином тренд з однословесними твітами швидко “завірусився”.
У флешмобі беруть участь відомі бренди, політики, а також офіційні облікові записи держав та їхніх представництв.
victory
— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 2, 2022
universe
— NASA (@NASA) September 1, 2022
rebellion
— Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) September 1, 2022
knowledge
— Wikipedia (@Wikipedia) September 1, 2022
До новенького флешмобу вже встигли доєднатися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден та прем’єр Британії Борис Джонсон.
Freedom
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2022
democracy
— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
Ukraine https://t.co/rFuMdh8Pnh
— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2022
putinkaputt
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 2, 2022
ATACMS…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022