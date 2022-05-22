У Туреччині ексдепутат Харківської міськради зарізав своїх дітей

У турецькій Аланії колишній депутат Харківської міськради та проректор ХНУ ім. Каразіна зарізав двох своїх дітей. Жертвами стали 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик.

Про це повідомляє харківське видання Newsroom, посилаючись на інформацію місцевих пабликів та власних джерел, передає NNS.

Надзвичайна подія сталась у суботу, 21 травня, близько 08:30 ранку.

Жінка кричала, що її чоловік зарізав її дітей ножем і просила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши її крики, повідомили про це поліції.

Після цього на місце події прибула велика кількість поліцейських та медичних бригад.

Медики, котрі прибули на виклик, констатували смерть дітей. Підозрюваного було затримано нарядами поліції та доправлено в суд, який постановив арештувати чоловіка за звинуваченням в умисному вбивстві.

За словами жінки, їхня родина приїхала з України та винаймали квартиру. Вона зі своєю свекрухою жила внизу, а чоловік жив нагорі з дітьми. Чоловік намагався вбити і її, але жінка втекла і замкнулася в кімнаті.

Newsroom пише, що йдеться про 38-річного Олексія Навроцького, який з 2009 по 2014 рік працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, числився у складі фракції «За Харків, за Відродження». До початку повномасштабної війни Олексій Навроцький обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна. З березня перебував у відпустці «за власний рахунок».