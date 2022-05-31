Влада Болгарії заявила, що не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня, через початок літнього туристичного сезону.

Натомість переселенцям запропонували переїзд вглиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила в понеділок віцепрем’єр Каліна Константинова.

Про це NNS дізнався з повідомлення Радіо Свобода.

«Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії», сказала віцепрем’єр.

Водночас, як повідомили Болгарській службі Радіо Свобода «Свободна Європа» українські біженці, вони не поїхали, зокрема, із прибережних Варни, Созополя та Бургасу, бо їм невідомо, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.

Як пише портал euractiv, лише 62 біженці виїхали потягом із причорноморських міст Бургас та Варна у райони всередині країни.

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